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ПМЭФ-2025: Севастополь и Липецкая область подписали соглашение о сотрудничестве
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

ПМЭФ-2025: Севастополь и Липецкая область подписали соглашение о сотрудничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:49 20.06.2025

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством  Севастополя и Правительством Липецкой области. Документ подписали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Наша задача — обмен лучшими практиками: это касается и системы подготовки кадров, и вопросов импортозамещения. Это приоритетное направление государственной политики; рассчитываю, что вместе с коллегами из Липецкой области будем развивать совместные проекты, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Среди ключевых направления сотрудничества — торгово-экономическая и инвестиционная деятельность, создание благоприятных условий для бизнеса, совместные проекты. Важный аспект — кооперация предприятий, цифровизация. В отрасли сельского хозяйства планируется обмен технологиями, увеличение товарооборота между Липецкой областью и городом Севастополем.

Сегодняшнее соглашение открывает новые горизонты для сотрудничества между Липецкой областью и Севастополем. Наши регионы дополняют друг друга: промышленный потенциал Липецка и стратегическое значение Севастополя создают прочную основу для совместных проектов. Уверен, что это партнёрство принесёт конкретные результаты в экономике, социальной сфере, и укрепит связи между нашими жителями, – отмечает Игорь Артамонов.

Немаловажный вектор развития — туризм и культура. Планируются совместные мероприятия, гастроли творческих коллективов, продвижение региональных брендов.  Кроме того, сотрудничество коснется отраслей экологии, ЖКХ, социальной сферы.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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