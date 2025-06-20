ПМЭФ-2025: Севастополь и Липецкая область подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Севастополя и Правительством Липецкой области. Документ подписали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Наша задача — обмен лучшими практиками: это касается и системы подготовки кадров, и вопросов импортозамещения. Это приоритетное направление государственной политики; рассчитываю, что вместе с коллегами из Липецкой области будем развивать совместные проекты, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Среди ключевых направления сотрудничества — торгово-экономическая и инвестиционная деятельность, создание благоприятных условий для бизнеса, совместные проекты. Важный аспект — кооперация предприятий, цифровизация. В отрасли сельского хозяйства планируется обмен технологиями, увеличение товарооборота между Липецкой областью и городом Севастополем.

Сегодняшнее соглашение открывает новые горизонты для сотрудничества между Липецкой областью и Севастополем. Наши регионы дополняют друг друга: промышленный потенциал Липецка и стратегическое значение Севастополя создают прочную основу для совместных проектов. Уверен, что это партнёрство принесёт конкретные результаты в экономике, социальной сфере, и укрепит связи между нашими жителями, – отмечает Игорь Артамонов.

Немаловажный вектор развития — туризм и культура. Планируются совместные мероприятия, гастроли творческих коллективов, продвижение региональных брендов. Кроме того, сотрудничество коснется отраслей экологии, ЖКХ, социальной сферы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя