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По факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погибли девять человек, возбуждены два уголовных дела
Фото: МВД по РК

По факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погибли девять человек, возбуждены два уголовных дела

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 10:26 31.07.2020

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело после ДТП на трассе «Таврида», в Белогорском районе, в котором погибли 9 человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Проводятся неотложные следственные действия, в том числе с участием экспертов-автотехников. Установлено, что микроавтобус являлся официальным маршрутным транспортным средством (выполнял рейс «Краснодар — Севастополь»).

Главное следственное управление Следкома России по РК и г. Севастополю также возбудило уголовное дело по статье  «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей» (ст. 238 УК РФ). Проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия.

На данный момент устанавливаются личности погибших.

По факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погибли девять человек, возбуждены два уголовных дела

Фото: МВД по РК

По факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погибли девять человек, возбуждены два уголовных дела

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