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По факту гибели двух рабочих на строительном объекте в Алупке возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух рабочих на строительном объекте в Алупке возбуждено уголовное дело

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:04 18.03.2022

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Напомним, трагедия случилась поздно ночью в Алупке. На пожаре погибли два человека.

По факту гибели двух рабочих на строительном объекте в Алупке возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что двое рабочих делали ремонт в хостеле, расположенном на втором этаже группы помещений по адресу — улица Фрунзе 2/4, здесь же они и проживали. Личности погибших установлены – это мужчина в возрасте 36 лет и женщина — 61 год.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление точной причины возгорания и обстоятельств, предшествующих трагедии. В ходе следствия также будет дана оценка обстоятельствам в рамках статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в Следкоме.

По факту гибели двух рабочих на строительном объекте в Алупке возбуждено уголовное дело

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

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По факту гибели двух рабочих на строительном объекте в Алупке возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух рабочих на строительном объекте в Алупке возбуждено уголовное дело

Фото: Следком.

 

 


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