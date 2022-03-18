По факту гибели двух рабочих на строительном объекте в Алупке возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Напомним, трагедия случилась поздно ночью в Алупке. На пожаре погибли два человека.

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что двое рабочих делали ремонт в хостеле, расположенном на втором этаже группы помещений по адресу — улица Фрунзе 2/4, здесь же они и проживали. Личности погибших установлены – это мужчина в возрасте 36 лет и женщина — 61 год.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление точной причины возгорания и обстоятельств, предшествующих трагедии. В ходе следствия также будет дана оценка обстоятельствам в рамках статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в Следкоме.