 По громкому делу десятилетней давности в Ялте задержали полковника запаса

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возобновило следствие по уголовному делу о хищении 212 млн. рублей, которое было совершено более 10 лет назад. В Ялте задержан один из его фигурантов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Задержан полковник запаса Сергей Лучанинов. По данным следствия, на протяжении 2005-2007 годов бывший первым замначальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств ФГУП «Воентелеком» Лучанинов, тогдашние начальник указанного Центра Дмитрий Фунтов и его заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро «Центра прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» («ЦПИП РИА») Зигмунд Федукович и экономист этой организации Юрий Величко разработали и реализовали преступную схему, по которой «Воентелеком» перечислил на счет «ЦПИП РИА» более 211,8 миллиона рублей.

По документам сумму уплатили якобы за проведение исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. Однако военные следователи установили, что ни «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии», ни привлеченные им контрагенты не имели специалистов, способных выполнить указанные расчеты, как и доступа к необходимой секретной информации. Перечисленные средства члены преступной группы обналичили и похитили.

В октябре 2011 года Московский гарнизонный военный суд признал виновными в преступлении Смольникова, Федуковича и Величко. Последнего, учитывая состояние здоровья, суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Федуковича и Смольникова к шести и трем годам лишения свободы соответственно. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных штраф (с Федуковича – 700 тысяч, Смольникова и Величко – по полмиллиона рублей), а также взыскать сумму причиненного «Воентелекому» ущерба.

Лучанинов и Фунтов от органов предварительного следствия скрылись и были объявлены в розыск. В 2018 году Интерпол уведомил российскую сторону о задержании Фунтова в Хорватии.

В январе следственные органы установили местонахождение Лучанинова. Он обосновался в Ялте.

Во время задержания у мужчины не оказалось при себе никаких документов. Его личность установили посредством проведения дактилоскопии. По предварительной информации, обвиняемый долго жил под чужой фамилией, благодаря чему ему удавалось скрываться от правоохранительных органов, — сообщили в Следкоме.

Ялтинский городской суд арестовал Лучанинова и поместил под стражу. Вынесено постановление о его этапировании в Москву. Следствие по уголовному делу продолжается.