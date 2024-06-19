По иску Симферопольского природоохранного прокурора в доход государства взыскано более 12 млн. рублей

Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства. Установлено, что одним из предприятий города Евпатории не вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду, ввиду чего образовалась задолженность.

С целью устранения указанных нарушений руководителю предприятия природоохранным прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого меры, направленные на их устранение, в полном объеме не приняты, сумма задолженности не погашена. В этой связи, прокурор обратился в суд с иском о взыскании указанной задолженности, — сообщили в надзорном ведомстве.