По итогам 2023 года на соцобслуживание в рамках системы долговременного ухода принято 900 жителей Крыма

1 октября – Международный день пожилых людей. Это еще один повод выразить глубокое уважение и благодарность людям старшего поколения, проявить внимание и заботу, сказать самые добрые слова.

«Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире гвоздей». Эта знаменитая цитата точно и емко отражает дух великого поколения защитников, созидателей, творцов. Вы – пример для подражания. Мы бесконечно благодарны вам за мудрость и силу, за все, что вы сделали для страны и народа, для всех нас. Наш долг – обеспечить вам поддержку, окружить заботой, гарантировать уверенность в завтрашнем дне.

Забота о пожилых людях – важнейшее направление социальной политики. Среди ключевых задач – организация и совершенствование системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Нуждающимся в уходе людям на бесплатной основе предоставляются на дому социальные услуги и технические средства реабилитации.

По итогам 2023 года на социальное обслуживание в рамках системы долговременного ухода принято 900 граждан. В 2036 году это количество должно увеличиться до 6 тысяч человек.

Желаю всем пожилым людям крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым