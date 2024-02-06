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По итогам 2023 года в Республике в эксплуатацию введено более 1,2 млн квадратных метров жилья
иллюстрация: pikist.com

По итогам 2023 года в Республике Крым в эксплуатацию введено более 1,2 млн квадратных метров жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:51 06.02.2024

В прошлом году в Республике Крым в эксплуатацию введен рекордный с 2014 года объем жилья, который составил более 1,2 млн квадратных метров. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале:

Объем введенного в эксплуатацию жилья в многоквартирных жилых домах составил более 315 тыс. квадратных метров от общего показателя. Так, установленный для Крыма в 2023 году целевой показатель по увеличению объема жилищного строительства в 930 тыс. квадратных метров был достигнут в полном объеме. В то же время плановый показатель на 2024 год составляет 994 тыс. квадратных метров. 

Отмечается, что увеличение объема жилищного строительства является одним из основных показателей, который характеризует достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации. Так, в соответствии с документом до 2030 года объем жилищного строительства в республике должен увеличиться до 1,5 млн квадратных метров в год.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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