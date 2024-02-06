По итогам 2023 года в Республике Крым в эксплуатацию введено более 1,2 млн квадратных метров жилья

Объем введенного в эксплуатацию жилья в многоквартирных жилых домах составил более 315 тыс. квадратных метров от общего показателя. Так, установленный для Крыма в 2023 году целевой показатель по увеличению объема жилищного строительства в 930 тыс. квадратных метров был достигнут в полном объеме. В то же время плановый показатель на 2024 год составляет 994 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что увеличение объема жилищного строительства является одним из основных показателей, который характеризует достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации. Так, в соответствии с документом до 2030 года объем жилищного строительства в республике должен увеличиться до 1,5 млн квадратных метров в год.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым