По подозрению в убийстве жены задержан президент Федерации универсального боя города Севастополя

Мы уже сообщали о том, что житель Севастополя подозревается в убийстве своей без вести пропавшей супруги.

Объявления в соцсетях о том, что ушла из дома и пропала 33-летняя Марина Ф. появились пару дней назад. На связь молодая женщина перестала выходить еще 20 декабря. По другим данным, в последний раз Марину видели живой около трех часов ночи 22 декабря, она выходила из своего частного дома в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Электрон-2», которое находится рядом с Монастырским шоссе, в районе Фиолета. Накануне ее тело было найдено закопанным именно в том районе. И место, якобы, указал… супруг.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, с использованием экспертных возможностей органов Следственного комитета России, получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа и установлена территория сокрытия тела. Жертва преступления была обнаружена закопанной в земле, на пустыре в районе Монастырского шоссе с признаками криминальной смерти, — рассказали в Следкоме.

В УМВД по г. Севастополю сообщили:

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю совместно с сотрудниками ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю задержан подозреваемый в убийстве 33-летней жительницы города. Её тело с признаками насильственной смерти было обнаружено сотрудниками полиции в ходе поисков. Обстоятельства и причины совершённого преступления устанавливаются.

Выяснилось, что подозреваемый – Виктор Ф., президент Федерации универсального боя города Севастополя, вице-президент Федерации Армейского Рукопашного Боя Крыма, известный тренер, медийная персона, пример для многих…

Он сам заявил о пропаже Марины и принимал активное участие в ее поисках. Мужчина задержан. Следствие устанавливает обстоятельства смерти его жены и мотивы убийства. Скоро суд, который, наверняка, изберет меру пресечения в виде содержания под стражей.