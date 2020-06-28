По поправкам в Конституцию проголосовало уже свыше шестисот тысяч крымчан

Всего на юге страны проголосовало около 4,3 млн. человек.

Около 4,3 млн человек на юге России за первые три дня приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По данным ЦИК РФ, наибольшее число граждан проголосовало в Краснодарском крае, где свое мнение по поправкам уже высказали более 1,5 млн. человек. В Ростовской области по поправкам к конституции проголосовали почти 1,1 млн. человек. Тройку лидеров по числу проголосовавших замыкает Республика Крым, где по поправкам к конституции высказались более 605 тысяч человек.

В ряде регионов отмечают повышенный интерес граждан к голосованию вне избирательных участков. По словам председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Сергея Даниленко, правом голосования вне избирательного участка, прежде всего, пользуются инвалиды, семьи с маленькими детьми и многодетные семьи.

Также у нас организовано и придомовое голосование. Это абсолютно законная форма, которая сейчас используется только на этом голосовании, — рассказал ТАСС Даниленко. — Размещается объявление: на какой территории, в какой период члены участковой комиссии будут присутствовать и по спискам избирателей. Это не просто кто-то проходит мимо, а именно люди, проживающие на этой территории, которые предъявляют свои документы, паспорта, которые находятся в списке по этой территории.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».