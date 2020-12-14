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По поручению детского омбудсмена Анны Кузнецовой проводится проверка органов опеки Крыма

По поручению детского омбудсмена Анны Кузнецовой проводится проверка органов опеки Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 12:34 14.12.2020

Детский омбудсмен направила в Республику Крым специалистов аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка для проверки деятельности органов опеки и попечительства, защиты прав и законных интересов воспитанников приёмных семей. Причиной проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма стали случаи в Симферопольском районе изъятия детей из многодетных приёмных семей.

Снова Крым. Недавно мы проверяли сиротские учреждения, а теперь снова пришлось ехать, так как из приёмных семей одного за другим забрали 12 детей «без суда и следствия». Теперь совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации сотрудникам аппарата Уполномоченного предстоит во многом разобраться, – отметила Анна Кузнецова.

Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, сейчас в первой из приёмных семей из пятнадцати детей пять остаются дома, шесть находятся в социально-реабилитационном центре, ещё четверо – в лечебно-профилактических учреждениях по медицинским показаниям. Из второй семьи органы опеки и попечительства забрали всех шестерых находившихся на воспитании детей, они помещены в социальное учреждение.

Наша первоочередная задача – обеспечить защиту интересов детей, помочь им быть там, где для них хорошо, комфортно и безопасно. А также выяснить обоснованность действий органов опеки, которые сначала принимают решение передать столько детей в приёмные семьи, а затем экстренно пытаются их изъять. Случаи в Крыму – этому подтверждение необходимости принципиально новых решений, о которых говорили не раз. Важно выяснить все причины, которые привели к сложившейся ситуации. Пока нет ответственного органа исполнительной власти  за защиту семьи  на федеральном уровне, мы будем проверять, выявлять нарушения. Бороться за каждый случай, – подчеркнула Кузнецова.

Фото и материалы: пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

По поручению детского омбудсмена Анны Кузнецовой проводится проверка органов опеки Крыма

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