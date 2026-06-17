По примеру Крыма: в приграничных регионах России могут запретить езду на мототранспорте по ночам

В Крыму с 17 июня 2026 года запретили передвижение мототехники с 22 до 6 часов, поскольку звуки моторов мешают работе мобильных огневых групп. «Парламентская газета» узнала, в каких регионах могут ввести похожие ограничения.

Запрет введен указом главы республики Крым Сергея Аксенова и будет действовать до особого распоряжения. Согласно документу, по ночам будет запрещено передвигаться на следующих транспортных средствах: трициклах и квадроциклах, мопедах, питбайках, мотороллерах до 125 кубических сантиметров и мотоциклах.

Официально цель запрета сформулирована следующим образом: противодействие угрозам безопасности населения, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Однако де-факто главная причина заключается в том, что звуки моторов мототехники мешают противодействию налетов украинских БПЛА.

Звуки мопедов мешаю работе огневых групп, — объяснил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. — Есть несколько причин поговорить со своими детьми и рассказать, что звуки моторов мопедов глушат звук мотора БПЛА, враг вербует ваших детей для ночных поездок, а пулеметы мобильных огневых групп работают ночью на звук мотора, поэтому ситуации могут произойти разные, вплоть до трагических.

В свою очередь еще один советник руководителя региона Ольга Курлаева рассказала в эфире местного телевидения буквально следующее: «Самое интересное, что эти «газования», выходки малолетних питбайкеров, мотоциклистов, почему-то совпадают с сигналами о беспилотной опасности. И они прекращают ездить и ложатся спать тогда, когда дается отбой беспилотной опасности. Совпадение? Я не думаю».

По словам Курлаевой, есть подозрения, что эти группы подростков действуют организованно — «как по смс, как по щелчку, по сигналу» — сознательно мешают работе мобильных огневых групп, противодействующих вражеским беспилотникам.

Мое мнение, я в этом уверена, хотя пока за руку не ловили, что работают именно на врага, за вознаграждение, — сказала Курлаева.

Контроль за соблюдением введенного запрета возложен на Министерство внутренних дел по Республике Крым. Как сообщила пресс-служба ведомства, министерство активизирует работу по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом особое внимание уделяется пресечению фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними, а также профилактике нарушений правил эксплуатации двухколесной техники.

Только за 15 июня сотрудники Госавтоинспекции на всей территории Республики Крым выявили 115 нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием мототранспорта. Среди них — 30 случаев управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления. 24 из выявленных нарушителей — несовершеннолетние водители мототранспорта.

В результате проведенных мероприятий было изъято и помещено на спецстоянку 41 транспортное средство. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения. В свою очередь законные представители подростков также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

В крымском МВД предупредили: передача несовершеннолетнему питбайка, мопеда, мотоцикла или другого транспортного средства лицом, заведомо знающим об отсутствии у подростка прав, может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Такие действия квалифицируются как вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, согласно статье 151.2 Уголовного кодекса РФ.

В Севастополе, который является самостоятельным субъектом, аналогичного запрета на использование мототехники ночью, пока нет. Однако он может появиться, и не только в этом регионе.

Введенные ограничения — обоснованные и целесообразные, их главная цель — обеспечить безопасность критических объектов и людей, подчеркнул в беседе с «Парламентской газетой» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Для этого надо не мешать работе военизированных структур, мобильных огневых групп, — сказал он. — Ночью, когда видимость снижена, важно ориентироваться по звуку. Враг может специально использовать посторонние шумы как тактику для отвлечения внимания.

Введение ограничений — полномочие региональной власти, при этом огневые группы, работающие на отражение атак БПЛА активно действуют в приграничных субъектах РФ и других.

Если в других регионах звук мотоциклетного мотора может создать аналогичную угрозу для ПВО и местных жителей, власти могут принять такое же решение, — отметил Анатолий Выборный. — Это превентивные меры. Особенно для приграничных регионов это ограничение может стать не вопросом желания, а необходимой мерой безопасности в условиях продолжающихся атак БПЛА.

источник: Парламентская газета

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