По Севастополем открыт новый участок турмаршрута «Виа феррата»

Новая часть туристического скального маршрута «Виа феррата»- это оборудованные стальным канатом и скобами скальные участки тропы, которые проходят через горный маршрут над севастопольским участком Южного берега Крыма. Протяжённость участка — 1 200 метров.

Активный туризм становится все популярнее. Как показала практика прошлых лет, скальные маршруты пользуются повышенным интересом круглогодично. Севастополь активно развивает и поддерживает это направление. Отмечу, что все участки «Виа ферраты» в рамках маршрута активного туризма «Большой Севастопольской тропы» бесплатны для использования, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления туризма Ларису Остапенко.

Новый участок маршрута проходит от Ласпинского перевала по скальным массивам и гребню на северо-восток к смотровой площадке перевала. Для прохождения участка не нужны навыки скалолазания, но требуется специальное снаряжение — каска и самостраховка.

Этот маршрут позволит обычным людям, которые не занимаются альпинизмом, почувствовать себя настоящими покорителями вершин даже без навыков скалолазания, — говорит тренер по альпинизму Екатерина Леонтьева.

Обустройство участка было согласовано с Федерацией альпинизма и скалолазания г. Севастополя и не повредило существующие скальные маршруты.

Напомним, на горе Ильяс-Кая оборудовано семь различных участков скального маршрута. Их общая пртяженность — 3,6 км. Открытие первого участка «Виа ферраты» прошло в дни фестиваля «Большая Севастопольская Тропа 2018». За три дня маршрут посетило более 300 человек.