По следам Ларисы Долиной: ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:23 26.01.2026

Если пожилой продавец недвижимости, заявивший о своей невменяемости после сделки, дает ложные показания, ему может грозить уголовная ответственности. Об этом 17 января «Известиям» рассказал юрист Андрей Князев, комментируя новую схему обмана покупателей недвижимости.

Ранее в Сети появилась информация, что после судебного решения по иску Полины Лурье к певице Ларисе Долиной мошенники стали использовать новую схему: вместо обвинений в обмане они подают иски по ст. 177 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий.

Человек заявлял, что он здоров, принес справку, а в последующем заявляет, что был на сделке невменяем — это как минимум, с моей точки зрения, преступление, если это будет доказано, — отметил эксперт.

По мнению Князева, от продавцов недвижимости необходимо требовать справку о вменяемости.

Стоит требовать справки из психоневрологического и наркологического диспансера, заверять всё у нотариуса, проявить благоразумие и осмотрительность при покупке недвижимости, — посоветовал юрист.

Эксперт подчеркнул, что установить недееспособность может только суд, и он не всегда принимает сторону пожилого человека. При этом, если будет доказано, что продавец изначально дал ложные показания, ему может грозить уголовная ответственность.

Узнайте больше:  Ликбез: что изменилось с 2026 года в регистрации недвижимости в Севастополе﻿

29 ноября 2025 года юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин сообщил, что для избегания потерь при покупке недвижимости с рисками мошенничества по схеме «бабушкиных квартир», юристы предлагают два способа подстраховки, принципы которых также описаны в романе «12 стульев». Юрист назвал механизм, при котором квартира возвращается только после возврата денег, справедливым. По его словам, при отмене сделки стороны должны вернуть всё, что было получено по сделке, — это называется двусторонней реституцией.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

