По следам Ларисы Долиной: ложные показания о невменяемости грозят уголовной ответственностью﻿

Если пожилой продавец недвижимости, заявивший о своей невменяемости после сделки, дает ложные показания, ему может грозить уголовная ответственности. Об этом 17 января «Известиям» рассказал юрист Андрей Князев, комментируя новую схему обмана покупателей недвижимости.

Ранее в Сети появилась информация, что после судебного решения по иску Полины Лурье к певице Ларисе Долиной мошенники стали использовать новую схему: вместо обвинений в обмане они подают иски по ст. 177 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий.

Человек заявлял, что он здоров, принес справку, а в последующем заявляет, что был на сделке невменяем — это как минимум, с моей точки зрения, преступление, если это будет доказано, — отметил эксперт.

По мнению Князева, от продавцов недвижимости необходимо требовать справку о вменяемости.

Стоит требовать справки из психоневрологического и наркологического диспансера, заверять всё у нотариуса, проявить благоразумие и осмотрительность при покупке недвижимости, — посоветовал юрист.

Эксперт подчеркнул, что установить недееспособность может только суд, и он не всегда принимает сторону пожилого человека. При этом, если будет доказано, что продавец изначально дал ложные показания, ему может грозить уголовная ответственность.

29 ноября 2025 года юрист по вопросам недвижимости Олег Силкин сообщил, что для избегания потерь при покупке недвижимости с рисками мошенничества по схеме «бабушкиных квартир», юристы предлагают два способа подстраховки, принципы которых также описаны в романе «12 стульев». Юрист назвал механизм, при котором квартира возвращается только после возврата денег, справедливым. По его словам, при отмене сделки стороны должны вернуть всё, что было получено по сделке, — это называется двусторонней реституцией.

источник: Нотариальная палата города Севастополя