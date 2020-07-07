По сравнению с прошлым годом социальные выплаты в Крыму выросли более чем в полтора раза

С начала года на социальные выплаты в Крыму направлено более 8,2 млрд. руб., что более чем в 1,5 раза, или на 2,8 млрд. руб. превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

Рост объемов финансирования обусловлен введением в апреле текущего года дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан с целью их поддержки в период распространения COVID-2019, а также началом осуществления с июня 2020 года новых ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, – прокомментировала Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что из республиканского бюджета выделено почти 5 млрд. руб., из федерального – более 3,2 млн. руб.

Как рассказала Ирина Кивико, за счет средств бюджета Крыма осуществлены такие выплаты, как:

— на социальные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе на социальную поддержку семей, имеющих детей (пособие на ребенка, пособие на ребенка одинокой матери, компенсация затрат на приобретение школьной формы и др.), на выплату пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам из числа ветеранов Труда, реабилитированных лиц, военнослужащих, на ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая и др., а также на мероприятия по социальной поддержке населения – 3,2 млрд. руб. (на 900 млн. руб., или на 39% больше, чем в прошлом году);

— на осуществление дополнительных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции с целью социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан – 636,8 млн руб., в том числе 212 млн. руб. на выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно;

— субвенции бюджетам муниципальных образований на социальные выплаты населению в рамках Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым» — 623,7 млн. руб. (на уровне прошлого года);

— на осуществление ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – почти 460 млн. руб. (на 102 млн. руб., или на 28% больше прошлогоднего показателя);

— на мероприятия согласно Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым – 76,2 млн. руб. (на 11,1 млн. руб., или на 17,1% превысило показатель 2019 года).

В свою очередь, средства федерального бюджета (более 3,2 млрд. руб.) в том числе направлены:

— на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 783,1 млн. руб. (на 404,3 млн. руб., или в 2 раза больше чем в прошлом году);

— на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет – 609,6 млн. руб. (на 14,6 млн. руб. больше чем в 2019 году);

— на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (выплаты по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и др.) — 509,2 млн. руб. (на уровне прошлого года);

— на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 323,4 млн. руб. (на 30 млн. руб., или на 10,2% больше чем в прошлом году);

— на социальные выплаты безработным гражданам – 478 млн. руб. (в 2,4 раза, или на 281,5 млн. руб. превысило прошлогодний показатель);

— на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 475 млн. руб. (с июня 2020 года).

По информации пресс-службы министерства финансов РК.