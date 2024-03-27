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По «встречке», без номеров — наш клиент! Нарушителю ПДД в Ялте уже выписали заслуженные штрафы

По «встречке», без номеров — наш клиент! Нарушителю ПДД в Ялте уже выписали заслуженные штрафы

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:23 27.03.2024

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. Помогло выявить и наказать нарушителя видел в соцсети.

В социальной сети пользователь пожаловался на водителя автомобиля «BMW 5», который грубо нарушил ПДД. Установлено, что 17.03.2024 года по адресу: г. Ялта, наб. Ленина водитель осуществлял движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, чем создал риск для возможного дорожно-транспортного происшествия, управляя без установленного на предусмотренном для этого места переднего государственного регистрационного знака, чем нарушил п. 2.3.1 ПДД РФ, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, 1971 года рождения.

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В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без регистрационных знаков». Санкцией статей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

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