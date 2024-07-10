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По запросу Украины в Румынии задержали грузовое судно, заходившее в Севастополь
фото: pikist.com

По запросу Украины в Румынии задержали грузовое судно, заходившее в Севастополь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 10.07.2024

Грузовое судно Usko Mfu под флагом Камеруна, которое заходило в порт Севастополя, было задержано по запросу украинских властей в Румынии. Об этом в понедельник сообщил британский портал Lloyd’s List со ссылкой на судового агента Avalon Shipping.

Отмечается, что судно вышло 3 июля из молдавского порта Джурджулешты и на следующий день было перехвачено военным кораблем в румынской части дельты Дуная, после чего было поставлено на якорь в порту Рени в Одесской области. На судне, направлявшемся в греческий порт Суда, были проведены обыски.

Согласно порталу, судно было арестовано по запросу украинских властей в связи с якобы незаконным пересечением национальных границ Украины. В мае судно Usko Mfu после выхода из турецкого порта Эрегли зашло в Севастополь.

источник: ТАСС

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