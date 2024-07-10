По запросу Украины в Румынии задержали грузовое судно, заходившее в Севастополь

Отмечается, что судно вышло 3 июля из молдавского порта Джурджулешты и на следующий день было перехвачено военным кораблем в румынской части дельты Дуная, после чего было поставлено на якорь в порту Рени в Одесской области. На судне, направлявшемся в греческий порт Суда, были проведены обыски.
Согласно порталу, судно было арестовано по запросу украинских властей в связи с якобы незаконным пересечением национальных границ Украины. В мае судно Usko Mfu после выхода из турецкого порта Эрегли зашло в Севастополь.
источник: ТАСС
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