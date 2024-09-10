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Победитель голосования и кандидат на участие во Всероссийском конкурсе котохранителей – Дымка из Херсонеса

Победитель голосования и кандидат на участие во Всероссийском конкурсе котохранителей – Дымка из Херсонеса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 19:36 10.09.2024

Херсонесский кот Дымка будет защищать честь музея-заповедника на конкурсе коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0» от Министерства культуры Российской Федерации. Дымка благодарит всех за невероятную поддержку и обещает не подвести! Тем более что самые волнующие моменты пока позади: съемки и голосование участников группы «Херсонес Таврический в Севастополе» подошли к концу!

Сегодня итоги мероприятия подвели на внеочередном совете трудового котоколлектива. Хвостатые хранители Херсонеса обсудили, кто возьмется за монтаж видеоролика и отправит его в Москву!

Ну а мы обязательно расскажем вам об участии Дымки в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0». Подписывайтесь и не забывайте следить за нашими котоновостями. После получения заявок от всех пушистых кандидатов Министерство культуры России запустит открытое голосование, где Дымке вновь понадобится ваша поддержка!

Фото и материалы: отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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