Победителей конкурса «Лучший по профессии» Правительство Севастополя намерено поощрять деньгами

Правительство Севастополя подготовило порядок, который по итогам регионального конкурса «Лучший по профессии», предусматривает денежное поощрение участников.

За первое место конкурсант будет получать 25 тысяч рублей, за второе место 10 тысяч рублей и за третье место 5 тысяч рублей соответственно. На федеральном этапе конкурса также предусматриваются денежные поощрения. Призываю севастопольцев активно участвовать в конкурсе. Пора нашему региону еще раз доказать, что в сфере туризма у нас есть достойные специалисты, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Севастополя Марию Литовко.

Напомним, в Севастополе конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» проводится с 2016 года. Участники конкурса соревнуются в номинациях и подноминациях:

«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;

«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

«Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация: «гид — переводчик»);

«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»;

«Лучший мастер ремесленной деятельности и декоративно-прикладного искусства» (подноминации: «Лучший мастер выявленных народных художественных промыслов города Севастополя», «Лучший мастер ремесленной деятельности»)

Участие номинантов в Конкурсе бесплатное. Победители регионального этапа будут поощрены сертификатами и денежными призами, получат право продолжить участие в федеральном этапе конкурса дистанционно.

Победители и призеры федерального этапа будут награждены дипломами, сувенирами и поощрены денежным награждением.

Заявки на конкурс принимаются до 31 июля.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно узнать по тел. 54-14-13, 54-16-27 – Управление развития туристической индустрии.