Победы лидеров, семь пенальти и пять удалений. Чем запомнился очередной тур премьер-лиги КФС-2020/21

В первенстве Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21 состоялся 19-й из 28 туров. Однако главная интрига, кажется, уже разрешена. «Севастополь» продолжает уверенно лидировать в таблице и рвется к чемпионству, но борьба менее бескопромиснной от этого не становится.

Очередные победы лидеров

Как сообщают спортивные новости БетОН, «Севастополь» в гостях минимально обыграл «Евпаторию» (1:0) благодаря точному удару Андрея Кивы с 11-метровой отметки. Хозяева могли отыграться в самой концовке, но Владислав Семенов с «точки» зарядил в штангу. Обе команды, кстати, доигрывали встречу вдесятером. Красные карточки получили Березов и Климентовский.

«Крымтеплица», которая идет в таблице второй, с таким же счетом 1:0 одолела на выезде главного аутсайдера чемпионата — «Фаворит-ВД Кафу». Единственный гол на 46-й минуте забил Павел Кудряшов, а вскоре игрок гостей Саид Алиев не сумел удвоить перевес, также угодив с пенальти в стойку ворот.

«ТСК-Таврия» дома разобралась с «Гвардейцем» (3:1). Этот поединок также стал настоящим подарком для любителей футбол. Арбитр назначил сразу три пенальти: два — в ворота гостей (удар Алексея Бабыря вратарь скворцовцев парировал, а Кирилл Клыша вышел победителем дуэли с голкипером), еще один — в ворота хозяев (Максим Приходной).

«Кызылташ» в родных стенах вырвал боевую ничью у «Океана» (2:2). Бакхисарайцы уже на 19-й минуте остались в меньшинстве (две желтые схватил Владислав Алексин), а к 49-й минуте «горели» 0:2. Однако хозяева сумели проявить недюжинную силу воли, забив два гола в самой концовке — Денис Малышев отличился на 86-й и 93-й минутах. В этой игре, кстати, также не обошлось без пенальти: в начале второго тайма игрок «Кызылташа» Дмитрий Ходарченко не сумел реализовать 11-метровый.

Таким образом, в прошедшем туре игроки не сумели забить четыре из семи пенальти, но и без этого средняя результативность в 2,5 гола за матч и зашкаливающий градус явно порадовали болельщиков.

«Севастополь» идет с отрывом

Севастопольцы, набрав в 19 матчах 47 очков, уверенно возглавляют таблицу Премьер-лиги КФС-2020/21. У ближайшего преследователя — «Крымтеплицы» — 38 баллов в активе. Замыкает тройку лидеров «Гвардеец», записавший на свой счет 32 очка.

Пока все идет к тому, что «Севастополь» станет чемпионом, но у «Крымтеплицы» еще будет шанс остановить лидера в очной встрече 23 мая.

Замыкает турнирную таблицу «Кафа», набравшая только 10 баллов и отстающая от ближайшего соседа по таблице «Океана» на 9 очков.