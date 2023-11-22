Почти 2 500 севастопольских семей воспользовались региональными мерами социальной поддержки

В Севастополе действует комплексная система мер поддержки семей с детьми. Среди самых востребованных – региональный материнский капитал и ежемесячная выплата при рождении третьего ребёнка или последующих детей. Выплаты являются частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В 2023 году ежемесячную выплату при рождении третьего ребёнка или последующих детей получила 1 391 семья, в частности 1 447 детей.

Как сообщила заместитель начальника управления соцобеспечения департамента труда и социальной защиты населения Евгения Пытько, размер выплаты зависит от величины прожиточного минимума на ребёнка, действующего в Севастополе на момент обращения. В 2023 году это 15 560 рублей.

Хочу отметить, что пособие предоставляется только на детей, рождённых до 31 декабря 2022 года. Если ребёнок родился после 1 января 2023 года, семья может обратиться за единым пособием в Социальный фонд России, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Пытько.

Другой востребованной мерой поддержки является региональный материнский капитал. В этом году выплату получили 1 058 семей. В Севастополе региональный маткапитал предоставляется на второго ребёнка, рождённого с 2019 года. Семья может направить средства на любые нужды и цели по своему усмотрению. Сумма маткапитала ежегодно индексируется, в этом году размер выплаты – 128 066 рублей.

Право на материнский капитал имеют семьи, среднедушевой доход которых ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в городе в расчёте на душу населения. На сегодняшний день это 36 297,50 рублей на одного человека. Получается, что семья из четырёх человек будет иметь право на региональный маткапитал, если доход семьи не превышает 145 190 рублей в месяц, – отмечает Евгения Пытько.

Срок обращения не ограничен, подать заявление на получение пособия можно до совершеннолетия ребёнка. Обращения принимаются:

на портале госуслуг;

в отделениях МФЦ;

в районных отделениях соцзащиты.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя