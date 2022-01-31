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Почти 400 участников Центра кластерного развития Крыма получили государственную поддержку в 2021 году

Почти 400 участников Центра кластерного развития Крыма получили государственную поддержку в 2021 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:20 31.01.2022

В 2021 году 396 представителей малого и среднего бизнеса, являющиеся участниками кластеров, получили государственную поддержку. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

В Крыму регулярную поддержку оказывает Центр кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Крыма. Получить ее может любой предприниматель, ставший участником одного из кластеров. У нас в республике их пять – туристический, агропромышленный биотехнологический кластер, медико-биологический и IT кластер и кластер производства локального электротранспорта, – рассказала Ирина Кивико. 

Вице-премьер также отметила, что в поддержку субъектов МСП входит не только грантовые или другие материальные выплаты, но и консультационные, организационные и маркетинговые услуги, а также помощь в прохождении сертификации или регистрации товарного знака.

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В 2021 году участниками центра кластерного развития Республики Крым стали еще 92 предпринимателя. Всего в кластеры входят 407 участников. В минувшем году специалисты центра кластерного развития фонда поддержки предпринимательства Крыма оказали 802 услуги и провели 806 консультаций.

В 2022 году планируется создание нового креативного кластера, который объединит предпринимателей, занимающихся художественной деятельностью, дизайном, архитектурой, музыкой и другими видами искусства.

Поддержка предпринимателей оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


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