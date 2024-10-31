Почти 500 детей из Белгородской области отдохнули этой осенью в Евпатории, в лагере «Лучистый»

Седьмая смена в детском лагере «Лучистый», который входит в подведомственное минтуризма РК ГУП «Солнечная Таврика» в Евпатории, приняла 494 ребенка из Белгорода и Белгородской области. Дети участвовали в кружках по интересам, конкурсах, смотрах, соревнованиях по физкультуре, малых олимпийских играх. С ними работали в психологических кружках, проводили тренинги, беседы, консультации. Всего за курортный сезон в лагере отдохнуло 3 126 детей. Из них 980 из Белгородской области, а также дети из Херсонской области, ДНР и ЛНР.

Как отметила директор ГУП «Солнечная Таврика» Людмила Ермакова, всего детские оздоровительные лагеря ГУП «Солнечная Таврика» — «Кипарис» в Алуште, «Лучистый» в Евпатории, «Дельфин» в Песчаном и санаторий «Дружба» в Евпатории в этом году приняли 12 500 детей, тогда как в 2023 году было принято 10 468 ребят.

Это дети из Республики Крым, а также из ДНР, Белгородской области, ЛНР, Севастополя, Москвы и Московской области, Херсонской и Запорожской областей. Самая большая награда — это когда каждый ребенок, еще не успев уехать из лагеря, мечтает вернуться вновь и вновь. Особенно это касается детей из приграничных регионов. Мы понимаем, как сложно им приходится адаптироваться к ситуации, поэтому прилагаем все силы, чтобы отдых в Крыму оставил только лучшие воспоминания, — рассказала Людмила Ермакова.

Чтобы заинтересовать детей занятиями спортом и развивать интерес к физической культуре, оздоровительные лагеря в полной мере использовали свою инфраструктуру: футбольные поля, баскетбольно-волейбольные площадки, детские спортивные тренажеры, крытые спортивные залы, территории пляжа и бассейны. В оздоровительных объектах проводились веселые старты, малые олимпийские игры, волейбольно-баскетбольные соревнования, спартакиады, футбольные турниры, состязания по настольному теннису, турниры по шахматам и шашкам, командные подвижные игры и многое другое. Ребятам предоставляли всевозможные художественные, танцевальные, литературные и вокальные студии, студии создания видеоклипов, кружки и мастер-классы.

Большое внимание в дни проведения смен уделялось не только раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, но и военно-патриотическому воспитанию детей, в то же время дети освободились от накопившегося за учебный год напряжения, получили новый жизненный опыт.

В наших планах — совершенствовать инфраструктуру для приема детей, работать над кадровым вопросом совместно со студенческими отрядами, вузами и колледжами, над обучением вожатых, созданием полного спектра услуг для оздоровления и развлечения детей. Здесь работают настоящие профессионалы, много лет преданные своему делу, — отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Фото и материалы: пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

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