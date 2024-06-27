Почти 6 из 10 крымчан тратят больше четверти рабочего времени на бесполезную работу

Работа всегда наполнена смыслом для 4 из 10 горожан. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Для 43% крымчан работа всегда имеет смысл, причем женщины заявляют об этом чаще мужчин. Граждане в возрасте до 34 лет реже считают свою работу полезной (26%), по сравнению с теми, кто старше. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще уверены в том, что не тратят рабочее время впустую (45% против 34% опрошенных с высшим образованием).

Почти 6 из 10 горожан время от времени приходится выполнять обязанности, которые лишены для них смысла. На ненужную работу они тратят 28% рабочего времени. По средним оценкам, у более молодых респондентов бесполезная работа отнимает треть рабочего дня, у тех, кто старше 45 лет, — четверть времени.

Больше всего тех, кто считает свою работу полезной и осмысленной, — среди главных бухгалтеров (55%), операторов кол-центров (52%) и продавцов (48%). Их коллеги, которым все же приходится тратить часть времени на бессмысленные обязанности, оценивают эти потери на минимальную величину. А вот с врачами не так: много докторов назвали свой труд исключительно полезным (58%), а те, у кого есть претензии к необходимости выполнения тех или иных обязанностей, считают, что теряют на этом около трети рабочего времени. Среди первых больше врачей стационаров и стоматологических центров, среди вторых — врачей поликлиник.

Время проведения: 1—19 июня 2024 года

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