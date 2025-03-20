Почти четверть вакансий с командировками в ЮФО связаны со строительством промышленных объектов

По данным исследования, проведенного аналитиками Авито Работы, работодатели стали чаще указывать в вакансиях возможности командировок для сотрудников. Больше всего таких объявлений размещено в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов: вакансии с упоминанием рабочих поездок в этой отрасли составили почти четверть (24%) от общего числа таких предложений. В среднем соискателям сферы строительства зимой 2024/2025 предлагали оплату в 80 526 руб/мес при фиксированном графике.

Строительство промышленных и инфраструктурных объектов часто ведется в разных регионах страны, включая удаленные и труднодоступные территории. Компании нередко выигрывают тендеры или получают контракты на строительство объектов вдали от своей основной локации. Наиболее часто командировки в отрасли предлагают монтажникам (8% от всех вакансий с командировками), электромонтажникам (8%) и инженерам (3%).

Значительная часть вакансий с командировками приходится и на другие отрасли. Например, 9% предложений с упоминанием рабочих поездок этой зимой были размещены в сфере грузоперевозок и логистики, где командировки чаще всего связаны с межрегиональными перевозками и сопровождением грузов. Средняя зарплата в этой сфере составляет 103 087 руб/мес, а среди конкретных профессий в другие регионы чаще всего отправляются водители-экспедиторы (4%) и водители грузового транспорта (4%).

Еще 14% вакансий, предполагающих командировки, приходятся на строительство жилых и коммерческих объектов. Средние предлагаемые зарплаты в отрасли составляют 87 582 руб/мес, а чаще всего командировки предлагают бригадирам (4%), прорабам (2%) и разнорабочим (5%). При открытии новых строительных площадок этих работников могут командировать для помощи в наладке работы, обучения местного персонала или временного усиления команды.

Топ-5 сегментов рынка, где работодатели чаще всего указывают возможность командировок для сотрудников, замыкает пищевая промышленность. В этой сфере командировки обусловлены работой на удаленных производствах: объявления с упоминанием рабочих поездок составляют 5% от общего числа таких вакансий.

Сферы деятельности с наибольшей долей вакансий с упоминанием командировок, зима 2024/2025

Сфера деятельности Доля от общего числа вакансий с командировками, %, зима 2024/2025 Средняя предлагаемая зарплата, фиксированный график, руб., зима 2024/2025 Строительство промышленных и инфраструктурных объектов 24% 80 526 Строительство жилых и коммерческих объектов 14% 87 582 Доставка, грузоперевозки и логистика 9% 103 087 Пищевая промышленность 5% 78 142 Производство непродовольственных потребительских товаров 4% 83 336

При этом зимой 2024/2025 общее число вакансий, где упоминается возможность командировок, увеличилось на 11% за год. Среди основных причин — масштабирование бизнеса по всему Южному федеральному округу, которое нередко приводит к необходимости дополнительной рабочей силы в регионах. Компаниям требуются сотрудники на местах для координации работы и контроля рабочих процессов, а также обучения персонала и внедрения новых решений.

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