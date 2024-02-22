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Почти два десятка опорных пунктов полиции отремонтируют в ближайшее время в Симферополе

Почти два десятка опорных пунктов полиции отремонтируют в ближайшее время в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:05 22.02.2024

Капитальный ремонт опорных пунктов полиции ведут в Симферополе с целью «устранения недостатков в части оснащения инженерно-техническими средствами укреплённости и техническими средствами охраны объектов муниципальной собственности». Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. По его словам, всего заключено 6 контрактов, предусматривающих капитальный ремонт 18 опорных пунктов полиции.

Капитальный ремонт по каждому адресу включает в себя выполнение мероприятий:

— По оснащению объекта средствами укрепления и охраны, а именно: установка решёток на окнах с бронированной плёнкой, установка входной противопожарной двери, монтаж тревожной кнопки.

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— По отделочным работам внутри помещений: ремонт полов, потолков, замена межкомнатных дверей, замена батарей отопления, замена электрической проводки, частичный косметический ремонт.

Безусловно, улучшение условий работы для сотрудников опорных пунктов необходимы. Мы контролируем качество и скорость выполнения всех работ. Капитальный ремонт объектов будет завершен до конца марта 2024 года, — отметил Михаил Афанасьев.

Всего из бюджета города на данные цели выделено 39.49 миллионов рублей.

Почти два десятка опорных пунктов полиции отремонтируют в ближайшее время в Симферополе

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