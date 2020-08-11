Почти два миллиона рублей на сельскую детскую игровую площадку? В Крыму такая есть

В селе Краснознаменское Красногвардейского района Крыма состоялось торжественное открытие детской игровой площадки, затраты на которую по официальным данным составили 1 млн 740 тысяч рублей.

В Красногвардейском районе в этом году реализовано четыре проекта по благоустройству сельских территорий. Были построены спортивные и детские игровые площадки, а также установлены мусорные баки. В Красногвардейском районе до конца 2020 года по программе Минсельхоза Крыма «Комплексное развитие сельских территорий» будет реализовано 10 проектов на сумму субсидии более 18 млн рублей, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина.