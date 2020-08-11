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Почти два миллиона рублей на сельскую детскую игровую площадку? В Крыму такая есть

Почти два миллиона рублей на сельскую детскую игровую площадку? В Крыму такая есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 11.08.2020

В селе Краснознаменское Красногвардейского района Крыма состоялось торжественное открытие детской игровой площадки, затраты на которую по официальным данным составили 1 млн 740 тысяч рублей.

В Красногвардейском районе в этом году реализовано четыре проекта по благоустройству сельских территорий. Были построены спортивные и детские игровые площадки, а также установлены мусорные баки. В Красногвардейском районе до конца 2020 года по программе Минсельхоза Крыма «Комплексное развитие сельских территорий» будет реализовано 10 проектов на сумму субсидии более 18 млн рублей, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина.

Почти два миллиона рублей на сельскую детскую игровую площадку? В Крыму такая есть

Почти два миллиона рублей на сельскую детскую игровую площадку? В Крыму такая есть

Напомним, в 2020 году в рамках Подпрограммы на реализацию мероприятия по благоустройству сельских территорий в Республике Крым распределена субсидия в объеме 150,9 млн рублей на 221 проект.

фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Почти два миллиона рублей на сельскую детскую игровую площадку? В Крыму такая есть

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