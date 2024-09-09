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Почти каждую вторую женщину в Симферополе привлекают мужчины, занимающиеся спортом
фото: pikist.com

Почти каждую вторую женщину в Симферополе привлекают мужчины, занимающиеся спортом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 09.09.2024

Мужчинам в поиске второй половины статистика неумолимо советует заменить увлечение шахматами и компьютерными играми на активный спорт. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные женщины и мужчины из Симферополя.

4 из 10 мужчин (38%) уверены, что женщины, выбирающие спорт в качестве хобби, более привлекательны. Каждый четвёртый мужчина (26%) назвал самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 13% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием. Каждый десятый мужчина находит привлекательной женщину, увлеченную танцами. 5% восхищаются дамами, которые создают домашний уют. Для 7% мужчин привлекательными женскими хобби являются чтение и путешествия. По 3% мужчин считают, что женщина привлекательнее, если она увлекается цветоводством или самообразованием. Некоторых поражают в самое сердце женщины с увлечениями, традиционно считающимися мужскими: 4% — охотой и рыбалкой, 4% автомобилями и мотоциклами.

Чем увлечены женщины, состоящие в паре? Спорт на первом месте как среди самых привлекательных, так и среди реальных женских хобби, названных мужьями, но занимаются им жены лишь 16% опрошенных. На втором месте — hand-made (13%), на третьем — цветоводство (11%). Шоппинг ни разу не упоминался мужчинами как привлекательное женское хобби, а вот в качестве реального увлечения своей второй половины его назвал каждый двадцатый.

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Какие хобби делают мужчин более привлекательными в глазах женщин? Почти каждая вторая иркутянка (44%) назвала занятия спортом, на втором месте — умение работать руками, строить и ремонтировать (19%). 14% женщин нравятся мужчины-путешественники, 15% — кулинары. Еще 11% восхищает, когда мужчина увлекается автомобилями. 8% признались, что им нравятся охотники и рыбаки. Также 7% считают привлекательными читающих мужчин. 6% женщин нравятся мужчины, увлеченные саморазвитием и изучением нового, еще столько же рассказали, что их привлекают музыканты.

Какие хобби у мужей? По словам 23% жительниц Севастополя, — это спорт. На втором месте — охота и рыбалка (12%), на третьем — авто и мотоциклы (7%). Мало кто из жительниц Севастополя назвал в числе привлекательных мужских увлечений шахматы, 3D-моделирование, садоводство, животных, однако ими занимаются мужья 1—2% опрошенных. Компьютерные игры как хобби немногим женщинам кажутся привлекательными, но о подобном виде досуга мужей рассказала каждая двадцатая.

Любопытно, что женщины чаще, чем мужчины, считают, что хобби не влияет на привлекательность в глазах противоположного пола — 12% против 7%.

Время проведения: 27 августа — 5 сентября 2024 года

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