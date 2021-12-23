Почти каждый четвёртый крымчанин потратить «новогоднюю» премию на погашение кредитов и долгов

Смена приоритетов: в этом году крымчане «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов.

Почти каждый четвертый житель Крыма (22%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Напротив, 11% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия потратятся 5% опрошенных, а на семью – 13% респондентов из города. 10% планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 6% крымчан. 8% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение, а 1% на себя лично. Покупку гаджета запланировали 1%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — еще по 2%. Другие планы на премию у 4% крымчан: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. Затруднились ответить 13% опрошенных, — озвучивают статистику в пресс-службе SuperJob.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Крыму чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

Время проведения опроса: 1—15 декабря 2021 года

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