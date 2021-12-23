добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Почти каждый четвёртый крымчанин потратить «новогоднюю» премию на погашение кредитов и долгов

crimeapress_news



реклама в крыму
Почти каждый четвёртый крымчанин потратить "новогоднюю" премию на погашение кредитов и долгов
фото: pxhere.com

Почти каждый четвёртый крымчанин потратить «новогоднюю» премию на погашение кредитов и долгов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:18 23.12.2021

Смена приоритетов: в этом году крымчане «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов.

Почти каждый четвертый житель Крыма (22%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. Напротив, 11% собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия потратятся 5% опрошенных, а на семью – 13% респондентов из города. 10% планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, благоустройство, покупку мебели и прочие крупные бытовые потребности направят средства 6% крымчан. 8% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. 2% опрошенных пустят деньги на свое обучение, а 1% на себя лично. Покупку гаджета запланировали 1%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — еще по 2%. Другие планы на премию у 4% крымчан: они направят средства на благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. Затруднились ответить 13% опрошенных, — озвучивают статистику в пресс-службе SuperJob.

Инвестируют «тринадцатую» зарплату и тратят ее на семью в Крыму чаще мужчины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в путешествия, подарки и себя, больше среди женщин.

Узнайте больше:  Снег и мороз добавили работу коммунальным службам Симферополя

Время проведения опроса: 1—15 декабря 2021 года

Почти каждый четвёртый крымчанин потратить "новогоднюю" премию на погашение кредитов и долгов

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.