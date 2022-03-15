Почти полтора триллиона рублей вложила Россия в Крым и Севастополь за восемь лет

За восемь лет в Крым и Севастополь было вложено более 1,37 трлн. рублей, что является рекордным объемом капиталовложений за всю историю полуострова. Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

На первоначальном этапе была задача создать базовую инфраструктуру, переориентировать транспортную логистику, дорожную сеть, наладить поставки ресурсов – на сегодняшний день это сделано. Второй этап – обеспечение социальной инфраструктурой, этот вопрос отчасти решен. В целом динамика хорошая: в прошлом году план был выполнен на 98,2% – это на четверть больше, чем в 2020 году, – заявил Назаров.

В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя планировалось построить 980 объектов, на сегодняшний день 490 из них завершено, работа над остальными продолжается уже в рамках государственной программы.

Благодаря масштабному финансированию на полуострове появились новые детские сады, спортивные комплексы, школы, медицинские учреждения, введены в эксплуатацию водозаборы, котельные и очистные.

Уже сделано многое, и работа продолжается. На финансирование мероприятий госпрограммы до 2025 года выделено 526 млрд. рублей. В приоритете решить проблему неочищенных стоков на южном берегу Крыма и модернизировать энергетическую инфраструктуру. Также с учетом продления Госпрограммы до 2030-го формируются предложения по допфинансированию, – добавил замминистра.

По его утверждению, в Крыму инфраструктура развивается не только за счет бюджетных инвестиций, на полуострове созданы комфортные, эксклюзивные условия для частных инвесторов.

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