Почти сто человек стали жертвами онлайн-мошенников в Крыму. И это только за прошлую неделю

Один из потерпевших отдал преступникам 11 миллионов рублей.

Полиция предупреждает о схемах дистанционных мошенничеств: за минувшую неделю жертвами стал 91 гражданин, лишившийся более 26,7 миллионов рублей. Всего в Крыму с 11 по 17 декабря потерпевшие отдали онлайн-мошенникам 26 миллионов 741 тысячу 340 рублей.

ЗВОНКИ.

Мошенники осуществляют звонки, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов. В полицию обратились 56 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и поверив в истории мошенников, отдали им 24 миллиона 261 тысячу 136 рублей, — сообщили в МВД по РК.

В полицию Ялты обратилась местная жительница, мать которой стала жертвой мошенника. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил женщине, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы возместить пострадавшей стороне причиненный ее дочерью ущерб, женщина передала прибывшему по ее адресу курьеру денежные средства в сумме 350 тысяч рублей. Однако вскоре выяснилось, что с дочерью заявительницы все хорошо и в ДТП она не попадала.

По аналогичной схеме мошенникам удалось обмануть жительницу Симферополя. Она передала через прибывшего курьера деньги в сумме 350 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратилась 65-летняя жительница одного из поселков Сакского района. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил звонок от якобы работника банка, который сообщил, что у нее имеется уникальная возможность обезопасить свои сбережения путем перевода денежных средств на безопасный «резервный» счет. Женщина под четким указанием лжеработника банка осуществила перевод денежных средств в сумме 200 тысяч рублей. После того, как деньги списались с ее банковского счета, а связь с оппонентом прервалась, женщина осознала, что стала жертвой мошенника.

44 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба – 21 миллион 054 тысячи 865 рублей.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер, используя логотипы известных банков, представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности, и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — отметили в МВД по РК.

Максимальную сумму на счет мошеннику перевел житель Симферополя – 11 миллионов рублей. Сотрудникам полиции житель крымской столицы рассказал о том, что ему с разных номеров через мессенджер Телеграм звонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, сообщивший, что счета мужчины находятся под угрозой. Звонивший предложил для сбережения накоплений осуществить перевод на «резервный» счет, якобы это поможет сохранить деньги.

Заявитель из Ялты рассказал, что мошенник также звонил ему через мессенджер Телеграм и убедил мужчину подключить на своем смартфоне демонстрацию экрана. После чего со счета заявителя списались денежные средства в сумме более 530 тысяч рублей.

Двое жителей Симферополя обратились в отдел полиции за помощью. Они перевели на счет мошеннику денежные средства в размере 217 тысяч рублей и 206 тысяч рублей. Полицейским заявители рассказали, что им поступили звонки в Телеграм. Звонившие представлялись сотрудниками одного из ведущих банков в Крыму и убедили свих жертв осуществить перевод денежных средств под предлогом их защиты от мошенников. Никаких подозрений странные звонки не вызвали у заявителей, так как на экране отображался номер горячей линии банка. Позже выяснилось, что мошенники осуществляли звонки с подменных номеров.

45 тысяч рублей лишился житель Симферопольского района. Как выяснили полицейские, ему в Телеграм поступил звонок от знакомого, который попросил деньги взаймы. Без раздумий мужчина осуществил перевод. Однако вскоре выяснилось, что знакомый не звонил заявителю, а его аккаунт оказался взломан неизвестным.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

объявления о продаже различных товаров;

предложения о работе через Интернет-сайты;

информацию о легком заработке путем инвестиций.

За минувшую неделю 26 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 1 миллиона 602 тысяч 255 рублей.

Более 116 тысяч рублей перевела на счет мошенника жительница г. Симферополя. С заявлением о мошенничестве она обратилась в полицию и сообщила, что перевела деньги по указанному счету на одном из сайтов увидела объявление о легком заработке. Прейдя по ссылке, женщина лишилась своих денег.

Жительница Раздольненского района перевела на счет мошеннику 35 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что нашла объявление о продаже б/у двигателя для своего автомобиля на одном из Интернет-сайтов. Уточнив подробности у лжепродавца, заявительница перевела на указанный им счет деньги, после чего связь с оппонентом прервалась.

Житель Симферополя перевел через Интернет-банкинг 25 тысяч рублей на счет мошенника. Как рассказал сотрудникам полиции потерпевший, на одном из сайтов он произвел оплату услуг, которые ему так и не были оказаны. Со счета списались деньги, но на связь с заявителем так никто и не вышел.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

9 граждан лишились 877 тысяч 949 рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Житель Джанкоя в социальной сети увидел информацию о продаже скутера. Намереваясь приобрести транспортное средство, мужчина перешел по ссылке, которую ему прислал лжепродавец, и заполнил необходимые графы. В результате ввода персональных данных злоумышленник смог получить доступ к интернет-банкингу заявителя и завладеть его денежными средствами в сумме более 18 тысяч рублей.

Житель Керчи лишился более 8 тысяч рублей. Мужчина разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже летней резины для автомобиля. После чего ему пришло сообщение от лжепокупателя, который сообщил, что хочет приобрести товар, и прикрепил ссылку для оплаты. После того, как житель Керчи перешел по ней и ввел реквизиты своей банковской карты, с его счета списались все денежные средства.

Жительница Евпатории намеревалась приобрести через сайт бесплатных объявлений пуховик за 1500 рублей. Лжепродавец убедил женщину установить на свой смартфон стороннее приложение под видом ресурса службы доставки товаров. Однако после того, как заявительница скачала неизвестное приложение, с ее банковского счета списались денежные средства в сумме 140 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным ссылкам, поступившим вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться;

— не передавайте свою банковскую карточку посторонним лицам.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.