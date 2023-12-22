Почувствуй себя частью истории: в крымской столице можно отправиться на «променад» по эпохам

В крымской столице запустили исторический спектакль-променад «Симферополь: история о потерянной мечте». Как сообщает Туристический портал Крыма, участники могут «отправиться» в прошлое, где встретятся с известными людьми – императрицей Екатериной Второй, Владимиром Маяковским, архиепископом Лукой Крымским.

Как совершить «путешествие» во времени.

Вы надеваете специальные наушники, и в мгновение ока окружающий мир начинает преображаться. Шум современного города уступает место звукам предыдущих эпох, исторические фигуры оживают перед вашими глазами. Улицы и дома становятся декорациями, в которых развивается удивительный сюжет, а вы сами становитесь его неотъемлемой частью, – заинтриговал организатор мероприятия – арт-проект На променаде.ру.

Во время иммерсивного спектакля вы познакомитесь с митрополитом Гурием и архиепископом Лукой Крымским, встретитесь с императрицей Екатериной II и поэтом Владимиром Маяковским, получите приглашение на ужин от супруги крупного землевладельца Софии Шнайдер и пофилософствуйте о жизни с необычным почтальоном, который сквозь эпохи доставляет адресатам романтические письма, государственные депеши, треугольные похоронки и телеграммы.

В специальных наушниках трёхмерная аудиозапись рисует вокруг слушателя звуковые 3D-образы, а городские улицы превращаются в живые декорации. Звук позволяет восстановить детали и атмосферу исторических событий, а музыка создаёт эмоциональный окрас. Благодаря этому участники мероприятия вовлекаются в происходящее и чувствуют себя его частью.

Создавая спектакль о Симферополе, мы поставили себе нетривиальную задачу показать, что Симферополь – это не только ворота Крыма, но и город, где рождаются и воплощаются мечты, где пересеклись пути всемирно известных личностей, которые оставили большое культурное наследие, и что каждый из слушателей, возможно, тоже впишет своё имя в историю, – пояснили идею спектакля-променада его создатели.

Купить билеты на мероприятие можно здесь. Справки по телефону: +7 978 878-57-31.

Арт-проект «На променаде.ру» создаёт спектакли-променады с 2019 года. Они уже есть в Ялте, Феодосии и Севастополе, а также за пределами Крыма – в Казани и Пятигорске.