Под Феодосией — в районе горного массива Тепе-Оба — вспыхнул серьёзный пожар

По прибытии установлено, что горит сухая растительность и кустарники, пламя «перекинулось» на деревья. Из — за порывистого ветра создалась угроза распространения огня дальше на лесной массив. Огнеборцы осуществили боевое развертывание и ликвидировали возгорание в течение 4 ч. 10 мин. Площадь пожара составила 1000 кв.м. Дальнейшего распространения пламени удалось избежать. Пострадавших нет, причины устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.