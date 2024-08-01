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Под Феодосией — в районе горного массива Тепе-Оба — вспыхнул серьёзный пожар
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Под Феодосией — в районе горного массива Тепе-Оба — вспыхнул серьёзный пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:02 01.08.2024

В 00:31 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в районе горного массива Тепе-Оба. К месту вызова направились сотрудники ПЧ пгт. Орджоникидзе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек, ГУ МЧС России по РК и лесоохотничьего хозяйства.

По прибытии установлено, что горит сухая растительность и кустарники, пламя «перекинулось» на деревья. Из — за порывистого ветра создалась угроза распространения огня дальше на лесной массив. Огнеборцы осуществили боевое развертывание и ликвидировали возгорание в течение 4 ч. 10 мин. Площадь пожара составила 1000 кв.м. Дальнейшего распространения пламени удалось избежать. Пострадавших нет, причины устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

 МЧС Республики Крым напоминает, что в особый противопожарный режим ЗАПРЕЩЕНО:

  • разводить костры в лесном массиве, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
  • бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
  • использовать пиротехнические изделия, огнестрельное оружие, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
  • оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату);
  • курить;
  • засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, горючими (сгораемыми) материалами;
  • сжигать мусор в лесах в период особого противопожарного режима запрещено, мусор подлежит утилизации или закапыванию;
  • выжигать травы на земельных участках;
  • на участках дорог общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается выбрасывать горящие окурки и спички из окон и дверей автотранспорта.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112».

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