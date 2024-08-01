Под Феодосией — в районе горного массива Тепе-Оба — вспыхнул серьёзный пожар

По прибытии установлено, что горит сухая растительность и кустарники, пламя «перекинулось» на деревья. Из — за порывистого ветра создалась угроза распространения огня дальше на лесной массив. Огнеборцы осуществили боевое развертывание и ликвидировали возгорание в течение 4 ч. 10 мин. Площадь пожара составила 1000 кв.м. Дальнейшего распространения пламени удалось избежать. Пострадавших нет, причины устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 17 апреля 2024 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.
МЧС Республики Крым напоминает, что в особый противопожарный режим ЗАПРЕЩЕНО:
- разводить костры в лесном массиве, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
- бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- использовать пиротехнические изделия, огнестрельное оружие, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату);
- курить;
- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, горючими (сгораемыми) материалами;
- сжигать мусор в лесах в период особого противопожарного режима запрещено, мусор подлежит утилизации или закапыванию;
- выжигать травы на земельных участках;
- на участках дорог общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается выбрасывать горящие окурки и спички из окон и дверей автотранспорта.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112».
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С тегами: МЧС России в Крыму