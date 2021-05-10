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Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021"

Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе «ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 10.05.2021

Ежегодное праздничное спортивно-массовое мероприятие — Фестиваль скалолазания на естественном рельефе «ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021» состоялось 8 мая на скалах посёлка Никита.

Организаторами фестиваля традиционно выступили лучшие профессиональные тренера по скалолазанию и спортсмены-скалолазы сборной команды Республики Крым и инструкторы по военно-прикладным дисциплинам МО ДОСААФ России по МО ГО Ялта РК. В рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по военно-спортивному воспитанию с Федерацией скалолазания Ялты воспитанники и курсанты Ассоциации ВПК ДОСААФ России ежегодно преодолевают свой страх перед высотой именно на этом скалодроме, под бдительным присмотром профессиональных тренеров по скалолазанию. В свою очередь инструкторы обучают скалолазов безопасному обращению с оружием, и проводят ознакомление со стрелковым спортом, — отмечают в пресс-службе ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ г.Ялта.

Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021" Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021" Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021" Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021" Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021" Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021" Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021"

фото: пресс-служба ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ г.Ялта

Под Ялтой состоялся Фестиваль скалолазания на естественном рельефе "ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2021"

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