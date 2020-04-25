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Под Керчью обнаружили подводный схрон фугасных и осколочных авиабомб

Под Керчью обнаружили подводный схрон фугасных и осколочных авиабомб

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:16 25.04.2020

Одну фугасную авиационную бомбу весом 50 килограмм (ФАБ-50), одну осколочную авиабомбу весом 2.5 килограмма (АО-2,5), 7 осколочных авиабомб весом 10 килограмм (АО-10) в Керчи обнаружили  в море на глубине 2 метра в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк. 24 апреля  взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны были обезврежены.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

фото: ГУ МЧС России по РК

Под Керчью обнаружили подводный схрон фугасных и осколочных авиабомб

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