Под Керчью обнаружили подводный схрон фугасных и осколочных авиабомб

Одну фугасную авиационную бомбу весом 50 килограмм (ФАБ-50), одну осколочную авиабомбу весом 2.5 килограмма (АО-2,5), 7 осколочных авиабомб весом 10 килограмм (АО-10) в Керчи обнаружили в море на глубине 2 метра в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк. 24 апреля взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны были обезврежены.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

фото: ГУ МЧС России по РК