Под Севастополем — на повороте к Резервному — обустраивают новую автобусную остановку

На повороте к селу Резервное ремонтируют дорогу. Работы по капитальному ремонту выполняет ГБУ «Севастопольский Автодор». На сегодняшний день дорожники приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

В зону ремонта попадают две остановки общественного транспорта с обеих сторон дороги.

В рамках капитального ремонта запланированы работы по приведению данных автобусных остановок в соответствии с нормативными требованиями. Это означает, что подрядчик сделает переходно-скоростные полосы, демонтирует старые металлические остановочные павильоны, обустроит тротуары и посадочные площадки и установит два новых металлических павильона – таких, как на Фиоленте, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Максимова.

Обращаем внимание, что демонтаж автопавильонов с панно «Олени» и «Сельские жители» в рамках капитального ремонта не предусмотрен. Они останутся нетронутыми.

В районе новых остановок «Севавтодор» установит освещение, сделает пешеходный переход между ними, установит светофоры Т7, дорожные знаки и пешеходное ограждение.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя