Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Под Севастополем — на повороте к Резервному — обустраивают новую автобусную остановку
Новости Республики
Под Севастополем - на повороте к Резервному - обустраивают новую автобусную остановку
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Под Севастополем — на повороте к Резервному — обустраивают новую автобусную остановку

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:09 21.03.2025

На повороте к селу Резервное  ремонтируют дорогу. Работы по капитальному ремонту выполняет ГБУ «Севастопольский Автодор». На сегодняшний день дорожники приступили к фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

В зону ремонта попадают две остановки общественного транспорта с обеих сторон дороги.

В рамках капитального ремонта запланированы работы по приведению данных автобусных остановок в соответствии с нормативными требованиями. Это означает, что подрядчик сделает переходно-скоростные полосы, демонтирует старые металлические остановочные павильоны, обустроит тротуары и посадочные площадки и установит два новых металлических павильона – таких, как на Фиоленте, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Максимова.

Обращаем внимание, что демонтаж автопавильонов с панно «Олени» и «Сельские жители» в рамках капитального ремонта не предусмотрен. Они останутся нетронутыми.

Узнайте больше:  В Севастополе запланировано более 300 мероприятий к празднованию Великой Победы

В районе новых остановок «Севавтодор» установит освещение, сделает пешеходный переход между ними, установит светофоры Т7,  дорожные знаки и пешеходное ограждение.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x