Под Севастополем, на пункте пропуска у с. Верхнесадовое, задержали барышню без COVID-19, но «под амфетамином»

На пункте пропуска вблизи села Верхнесадовое автоинспекторы обратили внимание на автомобиль «Киа». За рулём находилась женщина, у которой были видимые признаки наркотического опьянения.

Стражи правопорядка отстранили её от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. От процедуры 28-летняя жительница Республики Крым отказалась, в связи с чем полицейские составили административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция статьи влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Кроме того, в ходе досмотра в салоне автомобиля был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с белым кристаллическим веществом, которое по заключению экспертов является психотропным средством – амфетамин. Злоумышленница рассказала полицейским, что приобрела наркотик для личного употребления, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю