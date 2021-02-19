Под Севастополем военные осуществляют врезку Бельбекского водозабора в магистральный Днепровский водовод

В селе Поворотное проходит один из ключевых технологических процессов: врезка трубы Бельбекского водозабора в магистральный Днепровский водовод.
Фактически работы на объекте выходят на финальную стадию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.
Процесс предусматривает многоступенчатую комплексную очистку воды. Создание гидротехнических сооружений на реке Бельбек с водоочистными сооружениями, водопроводными насосными станциями и ковшовым водозабором предполагает переброску паводковых вод в Днепровский водовод.
На следующей неделе в рабочем порядке начнется заполнение ковша, и к 1 марта в режиме пуско-наладки планируется запустить объект. Далее понадобится порядка двух недель на отладку процесса, чтобы к очередной годовщине «Русской весны» можно было объект полностью сдать, но с 1 марта, как и обещали, объект будет работать в режиме пуско-наладки, вода уже пойдет в городские сети, — говорит губернатор.
По словам Михаила Развожаева, водозабор будет обеспечивать подачу порядка 50 тысяч кубических метров в сутки. Это позволит экономить воду Чернореченского водохранилища.
Строительство сооружений производят строители Министерства обороны РФ по поручению Президента.
Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин поддержал просьбу Михаила Развожаева и поручил Правительству РФ проработать вопрос обеспечения Севастополя водой.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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