Под Севастополем военные осуществляют врезку Бельбекского водозабора в магистральный Днепровский водовод

В селе Поворотное проходит один из ключевых технологических процессов: врезка трубы Бельбекского водозабора в магистральный Днепровский водовод.

Фактически работы на объекте выходят на финальную стадию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Процесс предусматривает многоступенчатую комплексную очистку воды. Создание гидротехнических сооружений на реке Бельбек с водоочистными сооружениями, водопроводными насосными станциями и ковшовым водозабором предполагает переброску паводковых вод в Днепровский водовод.

На следующей неделе в рабочем порядке начнется заполнение ковша, и к 1 марта в режиме пуско-наладки планируется запустить объект. Далее понадобится порядка двух недель на отладку процесса, чтобы к очередной годовщине «Русской весны» можно было объект полностью сдать, но с 1 марта, как и обещали, объект будет работать в режиме пуско-наладки, вода уже пойдет в городские сети, — говорит губернатор.

По словам Михаила Развожаева, водозабор будет обеспечивать подачу порядка 50 тысяч кубических метров в сутки. Это позволит экономить воду Чернореченского водохранилища.

Строительство сооружений производят строители Министерства обороны РФ по поручению Президента.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин поддержал просьбу Михаила Развожаева и поручил Правительству РФ проработать вопрос обеспечения Севастополя водой.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя