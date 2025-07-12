Под Симферополем тушат крупный пожар: работают вертолёты и тяжелая техника. Севастополь помогает

В Симферопольском районе Крыма тушат крупный ландшафтный пожар. Он вспыхнул в субботу днём, охватив 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. К вечеру площадь пожара увеличилась до 40 га.

На месте крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма наращивают группировку спасателей. Всего к тушению леса и сухой растительности привлечено 340 человек, 75 единиц техники, в том числе два вертолета МИ-8 МЧС России и один борт Росгвардии, — сообщили в МЧС России.