Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Под Симферополем тушат крупный пожар: работают вертолёты и тяжелая техника. Севастополь помогает
Новости Республики
Под Симферополем тушат крупный пожар: работают вертолёты и тяжелая техника. Севастополь помогает
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Под Симферополем тушат крупный пожар: работают вертолёты и тяжелая техника. Севастополь помогает

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 22:00 12.07.2025

В Симферопольском районе Крыма тушат крупный ландшафтный пожар. Он вспыхнул в субботу днём, охватив 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. К вечеру площадь пожара увеличилась до 40 га.

На месте крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма наращивают группировку спасателей. Всего к тушению леса и сухой растительности привлечено 340 человек, 75 единиц техники, в том числе два вертолета МИ-8 МЧС России и один борт Росгвардии, — сообщили в МЧС России.

Авиация уже совершила 39 сбросов воды общей массой 117 тонн. Кроме этого, на месте работает специализированная техника высокой проходимости, организовано три боевых участка и штаб пожаротушения.

Узнайте больше:  За неделю мошенники получили от крымчан более 17 миллионов рублей

В Крым из Севастополя прибыла дополнительная аэромобильная группировка.

В состав формирования вошли 17 специалистов и 3 автоцистерны, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x