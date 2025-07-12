Под Симферополем тушат крупный пожар: работают вертолёты и тяжелая техника. Севастополь помогает

В Симферопольском районе Крыма тушат крупный ландшафтный пожар. Он вспыхнул в субботу днём, охватив 1 гектар лесной подстилки и 20 гектаров сухой растительности. К вечеру площадь пожара увеличилась до 40 га.
На месте крупного ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма наращивают группировку спасателей. Всего к тушению леса и сухой растительности привлечено 340 человек, 75 единиц техники, в том числе два вертолета МИ-8 МЧС России и один борт Росгвардии, — сообщили в МЧС России.
Авиация уже совершила 39 сбросов воды общей массой 117 тонн. Кроме этого, на месте работает специализированная техника высокой проходимости, организовано три боевых участка и штаб пожаротушения.
В Крым из Севастополя прибыла дополнительная аэромобильная группировка.
В состав формирования вошли 17 специалистов и 3 автоцистерны, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе