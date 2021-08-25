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«Верево Сити»
Под строительство корпуса онкологического диспансера в Севастополе вырубят десятки деревьев
фото: pxhere.com

Под строительство корпуса онкологического диспансера в Севастополе вырубят десятки деревьев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:19 25.08.2021

Под строительство лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе до конца года вырубят около шести сотен деревьев, половина из которых краснокнижные. Тендер, сообщает «Севастопольская газета», на выполнение работ по сносу зеленых насаждений и выполнению компенсационных мероприятий на объекте в районе Фиолентовского шоссе размещен на сайте госуслуг. Заказчиком выступает «РТ-СоцСтрой» — дочерняя структура госкорпорации «Ростех».

Согласно техзаданию, за 2,6 миллиона рублей подрядчику до середины ноября необходимо произвести обрезку 103 кустарников и выполнить валку, трелевку, разделку и корчевание пней 287 обычных и 278 краснокнижных деревьев, а именно можжевельника дельтовидного — 35 штук; сосны Палласа — 238; фисташки туполистной — 5. Пересадить планируется 15 сосен Палласа, а для компенсации высадить 476. Компенсационные посадки прописаны и для можжевельника дельтовидного — 70 деревьев, и для фисташки туполистной — 10 штук.

Победителя должны определить в первых числах сентября.

Онкологический диспансер строят в составе медицинского кластера. На этом участке в районе Фиолентовского шоссе более полувека назад были высажены сосны специально для оздоровления пациентов противотуберкулезного диспансера.

Другой территории для строительства новых больниц в Севастополе не нашлось. На участке под больницу скорой медицинской помощи и подстанцию пришлось уже вырубить четыре тысячи краснокнижных сосен. Компенсационные посадки обещаны в двухкратном размере. Но проблема в том, что такого количества подрощенных растений взять просто негде, — отмечают журналисты «СГ».

Под строительство корпуса онкологического диспансера в Севастополе вырубят десятки деревьев

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