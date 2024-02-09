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Под урожай 2024 года посевная площадь озимых и яровых в у составит больше 800 тысяч гектаров
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Под урожай 2024 года посевная площадь озимых и яровых в Крыму составит больше 800 тысяч гектаров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:02 09.02.2024

В Минсельхозе Крыма прошло совещание под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединовой, на котором обсудили комплекс весенних полевых работ, а также меры господдержки аграриев, инвентаризацию и вовлечение в оборот невостребованных земельных долей.

По оперативным данным администраций районов озимыми культурами засеяно больше 500 тысяч гектаров полей. Сейчас крымские аграрии проводят работы по подкормке озимых и готовятся к севу яровых культур. Уже подкормлены посевы на площади больше 38 тысяч гектаров. Обратила внимание представителей администраций районов на то, что эти работы необходимо провести в максимально сжатые сроки, а также координировать работу по закупке минеральных удобрений в хозяйствахреспублики. На отчётную дату, сельхозтоваропроизводители закупили около 6,8 тысяч тонн в действующем веществе азотных минеральных удобрений, и работа в данном направлении продолжается, — цитирует пресс-служба Алиме Зарединову.

Первый замминистра также отметила, что работа по подготовке семенных фондов, их засыпки, подработки находится под постоянным вниманием министерства. Согласно оперативным сведениям общая потребность в семенах яровых культур составляет почти 16 тысяч тонн.

Напомню, проверка семян на кондиционность — это одно из обязательных условий для предоставления средств господдержки. Что касается состояния парка сельхозтехники в хозяйствах аграриев. Техникой обеспечены в полном объеме, чтобы обеспечить весь спектр сельхозработ в регионе. Также акцентировали особое внимание на работе по вовлечению в оборот невостребованных земельных долей. Это очень важно для дополнительного наращивания мощностей производства сельхозпродукции, а также увеличения темпов роста ее валового сбора, — отмечает Алиме Зарединова.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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