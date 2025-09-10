Подарить шанс жить: третий в Крыму донор стволовых клеток получил заслуженную награду ФМБА России

Мы считаем, что это – очень высокая награда. Ее получает человек, который не жалеет своего времени и душевных сил, чтобы поддерживать донорское движение и спасать жизни людей в различных уголках нашей необъятной Родины, — отметила Людмила Гореликова.

Алексею Никулину 37 лет, с 2016 года он является регулярным донором крови, а в 2020 году вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. Мужчина родом из Калининградской области, в последние годы он работает в Херсонской области, а кровь продолжает сдавать в крымском ГБУЗ РК «Центр крови». В 2024 году Алексею сообщили, что необходима его помощь – он стал «генетическим близнецом» для одного из маленьких пациентов. Понимая всю ответственность и важность этого выбора, Алексей подтвердил свое согласие стать донором костного мозга.

Процедура забора стволовых клеток проходила в ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства». Став донором, мужчина дал шанс на здоровую жизнь ребенку с тяжелым заболеванием.

О пациенте я знаю очень немного. Только то, что на момент пересадки стволовых клеток ему было менее года от роду. В самой процедуре донорства стволовых клеток нет ничего страшного или болезненного, как обычная сдача крови, только длится она около 5 часов и требует нескольких дней подготовки. Если мои стволовые клетки понадобятся кому-то еще, я с радостью повторно стану донором костного мозга и помогу спасти чью-то жизнь, — поделился Алексей Никулин.