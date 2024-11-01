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"Подарки" от ВСУ: в севастопольском лесу обнаружили и уничтожили шесть суббоеприпасов

«Подарки» от ВСУ: в севастопольском лесу обнаружили и уничтожили шесть суббоеприпасов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:33 01.11.2024

О подозрительной находке в севастопольском лесу на линию «101» сообщил один из любителей «тихой охоты»: отправившись за грибами, гражданин заметил в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч. По указанным координатам в район Президентской дороги сразу же выдвинулись пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Установили: имеют дело с западным суббоеприпасом. Такие сотнями содержатся в баллистических ракетах, которыми ВСУ пытаются атаковать Город-Герой.

Специалисты предприняли тщательное обследование лесного массива. С металлодетекторами обошли прилегающие территории в поисках других неразорвавшихся элементов. За два дня инженерно-технических работ обнаружили ещё пять суббоеприпасов того же типа.

Сам суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него – шевелении, переноске – происходит детонация и разлёт на мелкие осколки. Радиус поражения – около 20-ти метров, – уточняет заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Арсен Смаилов. 

"Подарки" от ВСУ: в севастопольском лесу обнаружили и уничтожили шесть суббоеприпасов "Подарки" от ВСУ: в севастопольском лесу обнаружили и уничтожили шесть суббоеприпасов

Все шесть найденных образцов вражеского вооружения специалисты МЧС России уничтожили прямо на месте обнаружения. Задействовались 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Работы по обследованию лесного массива продолжаются.

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Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают жителей и гостей Севастополя сохранять бдительность. На природных территориях региона возможны случаи обнаружения взрывоопасных предметов современного образца и времён Великой Отечественной войны. Проржавевшие бомбы и снаряды хорошо заметны в ландшафтах, а вот суббоеприпасы не всегда легко разглядеть в траве и листве из-за небольшого размера и защитного цвета. Обо всех подозрительных находках нужно незамедлительно сообщать по номерам «101» или «112». Прикасаться к ним запрещено.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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