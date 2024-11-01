«Подарки» от ВСУ: в севастопольском лесу обнаружили и уничтожили шесть суббоеприпасов

О подозрительной находке в севастопольском лесу на линию «101» сообщил один из любителей «тихой охоты»: отправившись за грибами, гражданин заметил в листве металлический круглый предмет размером с теннисный мяч. По указанным координатам в район Президентской дороги сразу же выдвинулись пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Установили: имеют дело с западным суббоеприпасом. Такие сотнями содержатся в баллистических ракетах, которыми ВСУ пытаются атаковать Город-Герой.

Специалисты предприняли тщательное обследование лесного массива. С металлодетекторами обошли прилегающие территории в поисках других неразорвавшихся элементов. За два дня инженерно-технических работ обнаружили ещё пять суббоеприпасов того же типа.

Сам суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него – шевелении, переноске – происходит детонация и разлёт на мелкие осколки. Радиус поражения – около 20-ти метров, – уточняет заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Арсен Смаилов.

Все шесть найденных образцов вражеского вооружения специалисты МЧС России уничтожили прямо на месте обнаружения. Задействовались 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Работы по обследованию лесного массива продолжаются.

Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают жителей и гостей Севастополя сохранять бдительность. На природных территориях региона возможны случаи обнаружения взрывоопасных предметов современного образца и времён Великой Отечественной войны. Проржавевшие бомбы и снаряды хорошо заметны в ландшафтах, а вот суббоеприпасы не всегда легко разглядеть в траве и листве из-за небольшого размера и защитного цвета. Обо всех подозрительных находках нужно незамедлительно сообщать по номерам «101» или «112». Прикасаться к ним запрещено.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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