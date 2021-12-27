«Подарки» под ёлку: январь 2022 года — что ждет владельцев недвижимости, пенсионеров, кредитных заемщиков

Январь, как всегда, богат на различные законодательные новшества. Январь 2022 года исключением не станет.

Наиболее интересные из них — в материале Юридические тонкости .

Можно получить больше налоговых вычетов, и, причем, быстрее

С 1 января 2022 года вступит в силу целый ряд поправок в НК РФ о правилах возврата НДФЛ. Во-первых, оснований для налоговых вычетов становится больше.

Расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (для себя или своих детей младше 18 лет) можно будет частично компенсировать за счет возврата НДФЛ.

Разумеется, при условии, что за гражданина, который оплатил такие услуги, отчисляется НДФЛ. Максимально вернуть можно 15 600 рублей налога за один год.

Но этот максимум распространяется и на другие социальные вычеты (за лечение, обучение и т. д.). Поэтому чем больше будет вычет за «спорт», тем меньше окажутся другие вычеты (Закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ)

Во-вторых, социальные вычеты за оплату лечения, обучения, спортивных услуг или страховых взносов по договору добровольного страхования жизни можно будет получать через работодателя.

Тогда не придется ждать год, чтобы подать налоговую декларацию, а обратиться в ФНС сразу же, когда были оплачены соответствующие услуги, с заявлением о подтверждении права на социальный вычет и документами о расходах (договор, справку об оплате и т. д.).

Получив подтверждение от ФНС, можно подавать заявление работодателю — чтобы он не удерживал НДФЛ из зарплаты на сумму положенного вычета (Закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ).

ПФР проинформирует о будущей пенсии, а также назначит пенсию без заявления

С января вводятся новые обязанности для Пенсионного фонда РФ. Он будет информировать граждан о предполагаемом размере их пенсии, а также о суммах средств пенсионных накоплений, начиная с возраста 45 и 40 лет (для мужчин и женщин соответственно).

Уведомления будут поступать в Личный кабинет на портале «Госуслуги», а не зарегистрированным на портале информацию предоставят непосредственно в отделениях ПФР.

Первые уведомления от ПФР в 2022 году получат мужчины 1977 г.р. и женщины 1982 г.р. и старше.

Кроме того, с 1 января социальные доплаты до прожиточного минимума, пенсии по инвалидности, а также досрочные пенсии по направлению от центров занятости населения будут назначаться в беззаявительном порядке.

За страховой пенсией по старости можно будет обратиться через портал «Госуслуги» — и если имеющихся в ПФР данных будет достаточно, пенсию назначат автоматически, без необходимости представлять документы (Закон от 26.05.2021 № 153-ФЗ).

Центробанк начнет ограничивать выдачу кредитов гражданам

С января 2022 года Банк России получает полномочия определять максимально допустимую долю кредитов и займов, которую банки и микрофинансовые организации могут выдавать физическим лицам в течение квартала.

Правда, ограничения не будут распространяться на кредиты, обеспеченные залогом недвижимости или транспортных средств (Закон 06.12.2021 № 398-ФЗ).

Но в то же время с января крупные банки должны обеспечить гражданам возможность получать кредиты и открывать счета без личного присутствия, на основании только лишь идентификации — через сайт банка или его мобильное приложение (Закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ).

Кадастровый учет недвижимости начнется по-новому

Вводятся новые правила кадастровой оценки объектов недвижимости. Переоценка земельных участков будет проходить теперь один раз в 4 года (Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешается сократить этот срок до 1 раза в 2 года, по решению местных властей).

В 2022 году будет проведена кадастровая оценка земельных участков. Росреестр будет ежегодно предоставлять уполномоченным органам регионов сведения о сделках с объектами недвижимости (в т.ч. их цене), о границах территорий с особыми условиями использования, береговых линиях и другие данные, необходимые для кадастровой оценки (Закон от 31.07.2020 № 269-ФЗ).

Счетчики электричества «поумнеют»

Начиная с 1 января 2022 года допускается установка только интеллектуальных систем учета электроэнергии (т. н. «умных счетчиков») по мере выхода из строя прежних приборов учета.

Причем, по-прежнему расходы на такие счетчики возлагаются на энергетические компании (потребители должны лишь обеспечивать сохранность счетчиков, если они находятся в пределах их жилого помещения).

Такие счетчики должны сами передавать показания о количестве и качестве потребленной электроэнергии, а также сигнализировать о попытках внешнего вмешательства в их работу (Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ).

Источник: Юридические тонкости

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