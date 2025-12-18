Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Подарок к Новому году: маломобильному севастопольцу обеспечат комфортный выезд на улицу
Новости Республики
Подарок к Новому году: маломобильному севастопольцу обеспечат комфортный выезд на улицу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Подарок к Новому году: маломобильному севастопольцу обеспечат комфортный выезд на улицу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:40 18.12.2025

По поручению губернатора в доме № 176 на проспекте Генерала Острякова специалисты устанавливают пандус жителю дома, который написал обращение к Михаилу Развожаеву на прямую линию.

После эфира департамент городского хозяйства внес изменения в программу обеспечения доступной среды маломобильным гражданам, добавив туда этот адрес, после чего мы незамедлительно приступили к работам. К Новому году сделаем Николаю Тихоновичу удобный пандус, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Алексея Зубарева.

Пандус соответствует всем техническим требованиям и ГОСТ. Строители уже забетонировали закладные, установили несущую конструкцию в виде колонн из профильных труб и смонтировали каркас.

Узнайте больше:  В Севастополе идёт строительство ветеринарной инфекционно-диагностической лаборатории

Сегодня специалисты окрашивают каркас будущего пандуса после чего приступят к укладке покрытия и установке перил. Для безопасного перемещения в темное время суток здесь дополнительно установят освещение, направленное на конструкцию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.