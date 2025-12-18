Подарок к Новому году: маломобильному севастопольцу обеспечат комфортный выезд на улицу

По поручению губернатора в доме № 176 на проспекте Генерала Острякова специалисты устанавливают пандус жителю дома, который написал обращение к Михаилу Развожаеву на прямую линию.

После эфира департамент городского хозяйства внес изменения в программу обеспечения доступной среды маломобильным гражданам, добавив туда этот адрес, после чего мы незамедлительно приступили к работам. К Новому году сделаем Николаю Тихоновичу удобный пандус, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Алексея Зубарева.

Пандус соответствует всем техническим требованиям и ГОСТ. Строители уже забетонировали закладные, установили несущую конструкцию в виде колонн из профильных труб и смонтировали каркас.

Сегодня специалисты окрашивают каркас будущего пандуса после чего приступят к укладке покрытия и установке перил. Для безопасного перемещения в темное время суток здесь дополнительно установят освещение, направленное на конструкцию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя