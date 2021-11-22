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Подать заявку на техприсоединение к сетям водоснабжения в Севастополе можно в электронном виде

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:14 22.11.2021

Севастопольцы могут подать заявку на технологическое присоединение к инженерным сетям в личном кабинете на сайтах коммунальных служб, в том числе Водоканала. Услуга в электронном виде доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. По словам директора Водоканала Алексея Степакина, за прошедший месяц заявление на сайте организации подали 18 человек.

Всего за октябрь в организацию поступило 149 заявок на технологическое присоединение, 18 из которых – через личный кабинет. Это значительно сокращает время абонентов и позволяет обезопасить себя в период пандемии, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя предприятия.

При подаче заявки в электронном виде необходимо приложить копии документов – полный перечень указан на сайте Водоканала. Там же пользователь может ознакомиться с договором и техническими условиями и подписать их, используя электронную подпись.

Срок рассмотрения заявления на технологическое присоединение к сетям водоснабжения составляет 20 рабочих дней, заявления на технические условия — 7 рабочих дней. По истечении указанного периода в личном кабинете придет ответ. Если каких-то документов не хватает, их необходимо приложить к повторной заявке.

Напомним, в настоящее время возможность подать заявление на технологическое присоединение появилась на сайтах следующих организаций:

  • ПАО «Севастопольгаз» — sevgas.ru;
  • Севтеплоэнерго — sevastopolteplo.ru;
  • Водоканал — sevvodokanal.org.ru;
  • ФГУП «102 Предприятие электрических сетей» — 102пэс.рф;
  • Севастопольэнерго — sevenergo.net;
  • ГУПС «Севастопольгаз» gup-sevgaz.ru.

Подать заявку на техприсоединение к сетям водоснабжения в Севастополе можно в электронном виде

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