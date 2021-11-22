Подать заявку на техприсоединение к сетям водоснабжения в Севастополе можно в электронном виде

Севастопольцы могут подать заявку на технологическое присоединение к инженерным сетям в личном кабинете на сайтах коммунальных служб, в том числе Водоканала. Услуга в электронном виде доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. По словам директора Водоканала Алексея Степакина, за прошедший месяц заявление на сайте организации подали 18 человек.
Всего за октябрь в организацию поступило 149 заявок на технологическое присоединение, 18 из которых – через личный кабинет. Это значительно сокращает время абонентов и позволяет обезопасить себя в период пандемии, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя предприятия.
При подаче заявки в электронном виде необходимо приложить копии документов – полный перечень указан на
Срок рассмотрения заявления на технологическое присоединение к сетям водоснабжения составляет 20 рабочих дней, заявления на технические условия — 7 рабочих дней. По истечении указанного периода в личном кабинете придет ответ. Если каких-то документов не хватает, их необходимо приложить к повторной заявке.
Напомним, в настоящее время возможность подать заявление на технологическое присоединение появилась на сайтах следующих организаций:
- ПАО «Севастопольгаз» — sevgas.ru;
- Севтеплоэнерго — sevastopolteplo.ru;
- Водоканал — sevvodokanal.org.ru;
- ФГУП «102 Предприятие электрических сетей» — 102пэс.рф;
- Севастопольэнерго — sevenergo.net;
- ГУПС «Севастопольгаз» gup-sevgaz.ru.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..