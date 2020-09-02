Подать жалобу в налоговый орган в рамках апелляционного обжалования можно в электронном виде по ТКС

В Налоговой службе подчёркивают: с 1 мая 2020 года ФНС России реализована возможность подачи лицом, права которого нарушаются, жалобы и получения решений по ней по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Направить жалобу могут юридические лица, ИП, физические лица, которые через операторов ЭДО приобрели усиленную квалифицированную подпись. Апелляционная жалоба считается принятой, если налогоплательщику в течение одного рабочего дня поступила квитанция о приеме. Если поступил отказ в приеме электронного документа, процедуру отправки нужно повторить после устранения ошибок, указанных в уведомлении. В течение 3 рабочих дней жалоба должна быть передана инспекцией в вышестоящую налоговую инстанцию, — поясняют в пресс-службе УФНС России в Севастополе.