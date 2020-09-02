Подать жалобу в налоговый орган в рамках апелляционного обжалования можно в электронном виде по ТКС

В Налоговой службе подчёркивают: с 1 мая 2020 года ФНС России реализована возможность подачи лицом, права которого нарушаются, жалобы и получения решений по ней по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Направить жалобу могут юридические лица, ИП, физические лица, которые через операторов ЭДО приобрели усиленную квалифицированную подпись. Апелляционная жалоба считается принятой, если налогоплательщику в течение одного рабочего дня поступила квитанция о приеме. Если поступил отказ в приеме электронного документа, процедуру отправки нужно повторить после устранения ошибок, указанных в уведомлении. В течение 3 рабочих дней жалоба должна быть передана инспекцией в вышестоящую налоговую инстанцию, — поясняют в пресс-службе УФНС России в Севастополе.
Подача жалобы (апелляционной жалобы) в электронном виде имеет ряд преимуществ:
- взаимодействие с налоговой службой в оперативном режиме экономит трудовые и материальные ресурсы;
- жалобы в электронном виде автоматически отражаются в информационном ресурсе «Досудебное урегулирование споров», что позволяет осуществлять оперативный контроль за всеми этапами рассмотрения жалобы;
- электронный формат документа предусматривает заполнение всех необходимых и предусмотренных статьей 139.2 Налогового Кодекса РФ полей (реквизитов) в программном обеспечении с возможностью установки дополнительных опциональных форматно-логических контролей;
- возможность в оперативном порядке направить заявителю документы по ТКС от вышестоящих налоговых органов, которые образуются в ходе рассмотрения его жалобы;
- заявитель может получить сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решения по ней, извещение о времени и месте рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении или отказе в приостановлении исполнения решения.
Электронные сервисы сайта ФНС России по работе с жалобами:
- сервис «Узнать о жалобе» предоставляет заявителю возможность получать информацию о ходе и результатах рассмотрения поданного им обращения (жалобы);
- сервис «Решения по жалобам» содержит справочную информацию о результатах рассмотрения ФНС России жалоб налогоплательщиков.
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