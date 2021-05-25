Поддержим юную крымчанку, принимающую участие во Всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа»

Сотрудники МВД по Республике Крым и члены Общественного совета при МВД по Республике Крым призывают интернет-пользователей поддержать жительницу Красногвардейского района – 10-летнюю Софию Слипчук, представляющую свою работу на всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Работа Софии, ученицы 3 класса Восходненской средней школы (Красногвардейский район), прошла отборочный тур и представляет наш регион во всероссийском финале. Ее конкурсная работа была отобрана компетентным жюри, в состав которого вошли члены Общественного совета при МВД по Республике Крым, а также сотрудники правоохранительного ведомства.

Юная крымчанка выполнила свою работу в технике объемной пластелинографии. Девочка изобразила сотрудницу кинологического подразделения органов внутренних дел вместе со своей четырехлапой помощницей – немецкой овчаркой.

Согласно условиям всероссийского конкурса, путем открытого онлайн-голосования будут определены победители в трех возрастных группах: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. Кроме того, Общественным советом при МВД России утвержден один Специальный приз. Голосование продлится до 00.00 часов 1 июня 2021 года, — отметили в МВД по РК.

Проголосовать можно здесь, найдя работу «Республика Крым – София Слипчук, 10 лет .