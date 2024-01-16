Подготовка к безопасному проведению крещенских омовений — на контроле МЧС Крыма

Подготовка к безопасному проведению крещенских омовений находится на контроле правительства Крыма. Как сообщили в МЧС РК, сейчас определяются места для проведения крещенских купаний, идут сбор и обработка информации от муниципалитетов. Для проведения обследований дна в готовности находится водолазная служба «КРЫМ-СПАС».

Для обеспечения безопасности в день Крещения ежегодно привлекаются подразделения ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в зонах своей ответственности. В ходе мероприятий, сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечивают безопасность как на берегу, так и в воде, чтобы в случае необходимости оперативно оказать помощь. В случае штормовых условий, при волнении моря, массовые омовения могут быть отменены, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым обращается ко всем, кто будет совершать омовения: при резком ухудшении самочувствия – обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и помочь избежать травм и обморожений.

К слову, почти все места крещенских омовений уже определены. Подробнее — ЗДЕСЬ.