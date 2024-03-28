Подготовлен ежегодный банк вакансий в туристической отрасли Крыма на сезон 2024 года

Для тех, кто ищет работу на лето — вакансии на 2 293 рабочих места от 70 крымских фирм и предприятий.

Министерство курортов и туризма РК подготовило ежегодный банк вакансий в туристической и санаторно-курортной отрасли Крыма. В перечне вакансии на 2 293 рабочих места от 70 предприятий и учреждений Республики Крым, из них 1 733 вакансии предусматривает предоставление жилья, 862 вакансии — с возможностью трудоустройства людей с инвалидностью.

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, количество предложений дает широкий выбор для применения профессиональных навыков как для самих крымчан, так и для жителей новых регионов и других регионов России.

Потребности в квалифицированных кадрах и линейном персонале – это важный вопрос для всех курортных регионов, особенно он актуален в период высокого курортного сезона. Поэтому мы объединяем предложения отрасли, чтобы помочь предприятиям с набором персонала. Советуем обратить внимание на вакансии и молодежь – на период летних каникул в Крыму можно, не только отдохнуть, но и приобрести профессиональные навыки, — отметил министр.

В сезоне 2024 года санаторно-курортные и гостиничные организации Крыма от Черноморского до Ленинского района предоставили свои варианты кадровых запросов. Вакансии открыты как в крупных курортных комплексах Крыма, так и в небольших отелях ЮБК, восточного, западного и центрального Крыма, в детских оздоровительных лагерях «Солнечной Таврики», в Артеке, в санаториях и пансионатах.

Востребованными в курортных регионах являются и директора предприятий, и линейный персонал. Санатории нуждаются в главных врачах, медсестрах, санитарках. Гостиницы, детские лагеря и курортные комплексы – в горничных, шеф-поварах и официантах, аниматорах и вожатых, озеленителях и водителях, работниках пляжей и матросах-спасателях, сантехниках, плотниках…

Творческие профессии также нужны – сценаристы, артисты, видеографы, фотографы, инструкторы мастер-классов, хореографы, костюмеры, винные гиды, диджеи и даже детские стилисты.

С банком вакансий, который постоянно обновляется, можно ознакомиться на сайте минкурортов РК. Для удобства соискателей работы в банке вакансий указана вся необходимая информация: название учреждения, предоставляющего вакансию, должность, размер заработной платы, адрес предприятия, возможность предоставления жилья, требования к кандидату, количество рабочих мест, контактное лицо и телефон.