Подконтрольное творчество: в Ялте уличные артисты доказывают, что достойны выступать на городской набережной

В Ялте местная администрация, проведя смотр музыкантов, определит артистов, которые получат разрешение на выступление на городской набережной. По итогам смотра, члены общественного совета при Управлении культуры Администрации города Ялта примут решение и сформируют список артистов, которые получат право выступать на набережной города. При этом артистам выдадут специальный документ с указанием времени, места выступлений, а также других требований.

Перед членами общественного совета, в который вошли представители учреждений культуры города, общественных организаций, администрации Ялты, выступили артисты различных жанров. В частности, свои творческие номера показали члены струнного квартета, музыкальной рок-группы, инструментального ансамбль, а также солисты, иллюзионист и уличные художники. По результатам прослушивания, все артисты в ближайшее время будут уведомлены о принятом решении, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.



фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта